Weihnachtskonzert

Der Knabenchor capella vocalis wurde 1992 von Eckhard Weyand gegründet und wird seit 2013 von seinem Nachfolger Christian J. Bonath geleitet. Der Chor hat seinen Hauptsitz in Reutlingen. capella vocalis ist ein Chor in freier Trägerschaft mit ca. 150 Mitgliedern. Er ist weder konfessionsgebunden noch einer kommunalen Einrichtung angeschlossen. capella vocalis wurde in kurzer Zeit zu einem weit über die Grenzen Baden - Württembergs hinaus bekannten Knabenchor. Durch seine Konzerte, jährlich zirka 40 Stück, mehrere Auslandstourneen und Auftritte bei Benefizveranstaltungen haben den Chor ebenso bekannt gemacht wie seine Erfolge und Preise bei nationalen und internationalen Festivals und Wettbewerben. Durch seine Kirchenmusik - und Volksliedpflege auf höchstem künstlerischen Niveau erntete der Knabenchor capella vocalis bei Publikum und Presse begeisterte Anerkennung.

Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt dem Knabenchor capella vocalis Reutlingen e.V. zu Gute.