Weihnachtskonzert des Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchester

Die Weihnachtskonzerte des Rothenburger Stadt- und Jugendblasorchesters stellen seit Jahren in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester nicht nur ein musikalisches sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis dar.

So hat das Orchester auch dieses Jahr unter der Musikalischen Leitung seines Dirigenten Jan-Peter Scheurer wieder ein Konzertprogramm erarbeitet, das die gesamte Spannweite der symphonischen Blasmusik repräsentieren wird.Das Orchester würde sich an den beiden Konzertabenden am Sonntag, 27. Dezember und am Montag, 28. Dezember 2017, jeweils um 20 Uhr in der Reichsstadthalle in Rothenburg ob der Tauber über ein volles Haus sehr freuen.