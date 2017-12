Auch in diesem Jahr, am Mittwoch, 27. Dezember 2018, findet im Museum Wilhelmsbau am Technik Museum Speyerwieder ein besonderes Weihnachtskonzert statt. Umgeben von zahlreichen historischen Instrumenten, taucht der Besucher ab 17.30 Uhr in eine längst vergangene Zeit ein. Auf dem Programm stehen weihnachtliche und klassische Stücke, dargeboten von historischen mechanischen Orgeln, Orchestrien und Spieluhren, sowie live gespielte Stücke von Irina Shilina und Alexander Hochhalter, die mit Cymbal und Akkordeon die Besucher verzaubern.