Weihnachtsmarkt Ellwangen

Die familiäre Atmosphäre inmitten des wunderbaren Ambientes der barock geprägten Innenstadt sowie über 50 Aussteller aus Ellwangen und der Region mit ausgefallenen Angeboten machen den besonderen Charme des Ellwanger Weihnachtsmarktes aus.

Erstmals zieht sich der Weihnachtsmarkt von der Fußgängerzone bis hinauf auf den Marktplatz. Die schöne Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt mit vielen Sternen, über 50 kleinen und individuell geschmückten Weihnachtsbäumen sowie dem imposanten, großen Weihnachtsbaum verleihen dem Markt zusätzlichen Reiz. An den weihnachtlich geschmückten Ständen finden die Besucher handgefertigte Holzfiguren, handgemachte Seifen, individuell designte Bekleidung und gefilzte Accessoires, Schmuck sowie viele weitere außergewöhnliche und originelle Geschenke bis hin zu regionaltypischen Leckereien. Ein schönes Rahmenprogramm mit viel Musik, dem Nikolaus und einem Kinderprogramm gehört zur guten Tradition beim Ellwanger Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Gruppen und Vereine verzaubern an drei Tagen mit festlicher Musik die Besucher. In den Abendstunden wird der Weihnachtsmarkt mit Lichteffekten und Farben stimmungsvoll illuminiert. Beim „Weihnachtseinkauf-Abend“ am Samstag, den 09. Dezember, kann man bis 20.00 Uhr in vielen Geschäften nach Herzenslust nach den richtigen Weihnachtsgeschenken suchen. Im Anschluss gibt es auf dem Weihnachtsmarkt noch viele weitere Geschenke zu erwerben und man kann den Abend gemütlich bei Punsch und Musik ausklingen lassen. Wer einen weniger kommerziellen, besonderen Weihnachtsmarkt sucht und gerne persönlich angesprochen wird, der ist beim Ellwanger Weihnachtsmarkt genau richtig und herzlich eingeladen. Hier fühlen sich auch Gäste von außerhalb wohl. Daher begrüßt Ellwangen unter dem Motto „Willkommen daheim“ nicht nur die Bewohner der Stadt und der Ortschaften, sondern auch die Gäste aus der Region und darüber hinaus. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt:

Freitag, 08.12., 14.00 - 21.00 h

Samstag, 09.12. 11.00 - 22.00 h

Sonntag, 10.12. 11.00 - 18.00

„Weihnachtseinkauf-Abend“ am Samstag, 09.12. mit Einkaufen in den Geschäften bis 20.00 Uhr.

Parktipp: Kostenloses Parken am Freitag und Samstag am besten auf dem Schießwasen (P1); am Sonntag kann auf allen städtischen Parkplätzen kostenlos geparkt werden.