Weihnachtsmarkt Feuchtwangen

Der Weihnachtsmarkt in Feuchtwangen ist zwar klein aber fein! Durch seine einzigartige Lage auf dem Kirchplatz zwischen der Stifts- und der Johanniskirche hat er eine besondere, charakteristische Atmosphäre.

Die Beleuchtung durch eine Unmenge kleiner Lichter an Tannenbäumen taucht den Kirchplatz in eine Stimmung zum Wohlfühlen, die jeden Besucher in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzt und zum Verweilen geradezu verführt. Selbstverständlich fehlt Glühwein genauso wenig wie Lebkuchen und andere Süßigkeiten, die zur Weihnachtszeit gehören und zusammen mit Gewürzen den typischen Weihnachtsmarktduft verbreiten.

Ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit mehreren Bläsergruppen und Chören, Puppentheater, Geschichten für Kinder, der großen Weihnachtsverlosung und einer Ausstellung in der Johanniskirche vervollständigt den Genuss des Feuchtwanger Weihnachtsmarktes.