Schöntaler Weihnachtsmarkt

Wenn der Klosterhof der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kloster Schöntal in stimmungsvollem Lichterglanz erstrahlt, dann öffnet am 2. Adventswochenende der Weihnachtsmarkt seine Tore.

Neben dem vielfältigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot ist das Besondere das Rahmenprogramm in den historischen Räumen mit verschiedenen Konzerten, Ausstellungen, Musikgruppen sowie dem Kinder- und Familienprogramm. Am Sonntag ist das Knurps Puppentheater zu Gast. An beiden Tagen steht ein kostenloser Buspendelverkehr zur Verfügung.