Weihnachtsmarkt Waldenburg

Am Wochenende des 16. und 17. Dezember 2017 wird die bezaubernde Altstadt von Waldenburg wieder Schauplatz für ihren romantischen und idyllischen Weihnachtsmarkt sein. Erleben Sie auf einem Rundgang durch den Altstadtbereich in der Schlossstraße, auf dem Kirchplatz und am Burgfried die Weihnachtswelt mit ihren funkelnden Lichterschmuck und dem Duft nach Zimt, Vanille, Glühwein und Lebkuchen.

An über 50 liebevoll dekorierten Marktständen erwartet Sie Kunsthandwerk, Selbstgebasteltes und viele andere schöne Dinge sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Freunde aus der Partnerstadt Sierck-les-Bains/Frankreich und aus den Städten Waldenburg/Schweiz sowie Waldenburg/Sachsen werden die Besucher mit regionalen Köstlichkeiten am Marktstand verwöhnen. Im Landfrauencafe im Museumssaal des Rathauses bewirten Sie die Landfrauen mit Kaffee und Kuchen. Außerdem werden im Rathaus ein Korbmacher und eine Klöpplerin ihre kunsthandwerkliche Arbeiten und Vorführungen zeigen und zum Verkauf anbieten.

Offiziell wird der Waldenburger Weihnachtsmarkt am Samstag um 16 Uhr durch Herrn Bürgermeister Markus Knobel unter der musikalischen Mitwirkung vom Waldenburger Musikverein eröffnet. An beiden Tagen erwartet die Besucher auf der Bühne am Kirchplatz sowie im Altstadtbereich ein vielseitiges, musikalisches Weihnachtsprogramm. Gespannt dürfen wir auf die Auftritte unserer Freunde aus der Schweiz mit ihren musikalischen Intermezzo sein.

Am Sonntagabend wird die V&H Feuershow mit Fackeljonglagen und Feuerspucken das Publikum verzaubern. Das Weihnachtszügle lädt alle kleinen Besucher zu einer Rundfahrt ein. Der Nikolaus wird an beiden Tagen an die Kinder kleine süße Überraschungen verteilen. Wir laden Sie ganz herzlich am 3. Adventswochenende zu unserem wunderschönen Weihnachtsmarkt ein, schlendern Sie durch die romantische Atmosphäre der liebevoll geschmückten Altstadt von Waldenburg und genießen Sie mit uns die vorweihnachtliche Stimmung.