Herzliche Einladung zum Weihnachtsmarkt in der Schreinerei Mathes am Sonntag den 10. Dezember 2017, von 11.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Hainbrunner Straße 47!

Genießen Sie bei süßen und herzhaften Köstlichkeiten die weihnachtliche Atmosphäre in der Werkstatt. Lassen Sie sich begeistern von Kunsthandwerk und Erlesenem.

Alle Ihre Sinne werden angesprochen:

Ein breites Spektrum an Schönem, Duftendem und Leckerem, von Weihnachtsgestecken über Schmuck und Dekorationen bis hin zu Kinderspielzeug...