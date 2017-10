Zauberhafter Hirschhorner Weihnachtsmarkt in der romantischen Altstadt: Am dritten Wochenende im Advent , Samstag, 16.Dezember und 17. Dezember von 12 bis 21 Uhr gibt es in der weihnachtlichen geschmückten Fußgängerzone viele Stände mit liebevoll selbst hergestellten Produkten. Von Weihnachtsschmuck, Glaskunst, Honig, Likör, Schmuck, Strickwaren und genähten Taschen bis zu Kaffeebechern gibt es alles. Da fällt es einem schwer, das passende Geschenk zu wählen. Das Langbein-Museum hat geöffnet...