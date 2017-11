Am zweiten Adventssonntag, den 10.12.2017, gastiert das Quartett „Take fo(u)r hearts“ mit seinem Weihnachtsprogramm „Weihnachtsmelodien zum Träumen“ um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Bad Rappenau.

„Take fo(u)r hearts“ sind Deborah Feth (Mezzosopran), Holger Ries (Tenor), Julia Stein (Querflöte) und Andreas Gremmelmaier am Piano. Deborah Feth ist Chorleiterin und Gesangspädagogin, sowie Konzertsängerin, Holger Ries war unter anderem Solist am Schleswig-Holsteinischen Landestheater in Flensburg und ist seit 2001 Ensemblemitglied bei den Schlossfestspielen in Zwingenberg. Julia Stein ist Solistin an der Querflöte und in mehreren Orchestern aktiv. Am Piano werden sie einfühlsam vom studierten Kirchenmusiker und stellvertretenden Schulleiter Andreas Gremmelmaier begleitet. In diesem besonderen Konzert erwarten Sie klassische, genauso wie moderne Lieder und Duette zur Weihnachtszeit. Freuen sie sich auf einen stimmungsvollen Abend voller Musik und Emotionen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.