Weihnachtsschwoof in der Halle, dieses Jahr feiern wir wieder zwei Tage!

Tag 1 am 25.12. Einlass ab 23 Jahren, Tag 2 am 26.12. Einlass ab 18 Jahren, mit Aufsichtspflichtübertragung ab 16 Jahren. Nach oben gibt`s an beiden Tagen keine Altersgrenze!

Wie immer sorgen unsere DJs für festliche Musik und das gesamte Hallen Team für Euer leibliches Wohl!

Ab Dienstag, den 21.11. gibt es die Karten immer Dienstags und Donnerstags in der Hallen Kneipe ab 20Uhr zu kaufen. Natürlich auch am 04.12. auf dem Reichenbacher Weihnachtsmarkt, direkt bei uns am Stand! Eintritt: VVK 10€, Abendkasse 12€