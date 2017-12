"Weine nicht, wenn der Regen fällt" - Eine Schlagerreise von Rudi Schuricke bis Helene Fischer

× Erweitern Rainer Moritz

Als Literaturkritiker, Autor, Übersetzer und Leiter des Literaturhauses Hamburg ist er auf den Bühnen der Sprache zu Hause. Dass er seit Kindesbeinen bekennender und textsicherer Schlagerfan ist, wissen bislang nur wenige. Im Reclam Verlag erschien jüngst sein Band "Schlager 100 Seiten."

Anlass genung, mit Rainer Moritz im Literaturhaus die Geheimnisse des deutschen Schlagers zu erkunden. Rainer Moritz erzählt vom ersten deutschen Nachkriegshit, Rudi Schurickes "Capri-Fischern", illustriert die Italien- und Hawaii-Sehnsucht der Adenauer-Ära, erläutert die erotische Botschaften von Howard Carpendale und Peter Alexander, zeigt, was geschieht, wenn Schlagersänger plötzlich von Modeerscheinungen wie Strand-Bikinis singen oder Fußballer ans Mikrofon eilen. Und zuletzt erklärt er ein für alle mal, was es mit dem Phänomen Helene Fischer auf sich hat. Freuen Sie sich auf Lieder, die Sie nie wieder hören wollten. Freuen Sie sich auf eine Reise in Ihre Vergangenheit und in die bundesrepublikanische Kulturgeschichte. Und singen Sie mit.

Rainer Moritz

Gesang: Wolfgang Seljé