Weinlesefest Heilbronn am Wartberg

Das Fest startet an der 200 Jahre alten Adolf-Heinrich-Baumkelter in der Riedstraße am Beginn des Heilbronner Wein Panorama Wegs. Frisch gestärkt mit dem nach alter Tradition gepressten Traubensaft, der kostenfrei ausgegeben wird, geht es um 14 Uhr mit einer geführten Weinwanderung entlang dem Heilbronner Wein Panorama Weg los. Unterhalb des Wartberghöhenrestaurants angekommen, bieten die Landfrauen und die Winzerjugend Heilbronn traditionelles Essen und Heilbronner Weine. Im Anschluss an das traditionelle Glockenläuten der Heilbronner Kirchen um 15 Uhr gestalten Pfarrer Steven Häusinger von der Nikolaigemeinde und Pfarrer Markus Pfeiffer von der St. Augustinuskirche unter Begleitung der Urbanus Chorgemeinschaft Heilbronn und des Posaunenchors Heilbronn einen ökumenischen Gottesdienst.