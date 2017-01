Weinprobe mit Martin und Käthe Luther

Impulse-Veranstaltung mit Pfarrer Rainer Köpf und Mechthild Köpf

"Der Wein ist gesegnet und hat das Zeugnis der Schrift, das Bier dagegen ist menschliche Tradition." So sehr Martin Luther dem selbstgebrauten Gerstensaft seiner Frau Käthe zusprach, so war er doch auch als profunder Weinliebhaber bekannt. Erlesene Weine vom Rhein und aus Franken lagen im Weinkeller des Schwarzen Klosters. In Wittenberg besaß der Reformator sogar einen eigenen Weinberg mit mindestens 600 Traubenstöcken. In historischen Gewändern werden Rainer und Mechthild Köpf als Martin und Käthe Luther durch eine "Weinprobe für Leib und Seele" führen. Auch das Evangelium kommt nicht zu kurz.