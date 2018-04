Weinprobe mit Panoramablick

Der Wein Panorama Weg am Heilbronner Wartberg ist ein riesiges Freiluftmuseum für Weinbau und den Heilbronner Wein. Eine fachkundig begleitete Tour mit Verkostung am Samstag, 5. Mai stellt den Erlebnispfad vor.

Die Wanderung mit Wein-Erlebnisführer Rudolf Öhlschläger führt entlang des Wein Panorama Wegs mitten durch die Weinberge. Die mit Infotafeln, Skulpturenlehrpfad und historischen Ausstellungsstücken gesäumte Route bietet immer wieder einen faszinierenden Ausblick über die Stadt. Unterwegs werden zwei Heilbronner Weine probiert.

Treffpunkt für die Panorama-Tour ist am Samstag, 5. Mai um 14 Uhr an der historischen Weinkelter, Riedstraße 29 in Heilbronn. Die etwa zweistündige Führung kostet 19 Euro pro Person inklusive Begrüßungssekt, zweistöckiger Weinprobe, einer Flasche Wasser und Probierglas.