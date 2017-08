An den letzten Abendmarkt in diesem Jahr knüpft über die Sommerferien nahtlos ein neues Weinkonzept an. „Weinsommer an der Neckarbühne“ nennt sich das Format. Donnerstags von 16 bis 22 Uhr schenken an diesem lauschigen Neckar-Plätzchen die Jungwinzer von Wein.Im. Puls leichte Sommerweine aus. Livemusik, kleine Gerichte aus der Waldhornschenke, Blick auf den Neckar. Kann Urlaub zu Hause noch schöner sein?

Die einzelnen Termine im Überblick:

Donnerstag, 3.8.2017 Es schenken aus: Die Weingüter Schäfer-Heinrich Heilbronn und Seybold in Lauffen. Musikalisch unterhält zwischen 16:30 und 21:30 Uhr der Abstatter Pianist und Sänger Florian Geibel.

Donnerstag, 10.8.2017 Der Wein kommt an diesem Tag von der Privatkellerei Keicher Erlenbach und dem Weingut Wolf Brackenheim-Hausen. Für Stimmung sorgt zwischen 16:30 und 21:30 Uhr Jean-Pierre Costa von der Unterländer Partyband Happyness Voice.

Donnerstag, 17.8.2017 Um den perfekten Sommerwein kümmern sich das Weingut Walz aus Ensingen und das Bioweingut Weinreuther aus Leingarten. Musikalisch unterhält zwischen 16:30 und 21:30 Uhr der Abstatter Pianist und Sänger Florian Geibel.

Donnerstag, 24.8.2017 Den Wein schenken die Weingüter Albrecht-Gurrath aus Heilbronn und Vision Heuchelberg Schwaigern aus. Für Stimmung sorgt zwischen 16:30 und 21:30 Uhr Andy Steinsberger von der Unterländer Partyband Happyness Voice.

Donnerstag, 31.8.2017 An diesem Tag kommt der Wein vom Weingut Bauer aus Neckarsulm und vom Weingut Golter aus Ilsfeld. Die regionale Coverband Sunshine & Fun schickt ein Duo, das zwischen 16:30 und 21.30 Uhr die Neckarbühne bespielt.