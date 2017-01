Bei der WeinStuttgart, die am Samstag, dem 21. Januar, von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, dem 22. Januar 2017, von 12 bis 18 Uhr, im „Steigenberger Graf Zeppelin“, am Arnulf-Klett-Platz 7 im Zentrum der Landeshauptstadt stattfindet, erhält jeder Gast am Eingang sein persönliches Verkostungsglas, mit dem er von Stand zu Stand schlendern kann, um zwanglos und mit Genuss die ersten Fassproben und Abfüllungen des Jahrgangs 2016 zu probieren und sich selbst ein Bild dieses Jahrgangs zu machen. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf eine offene Verkostung mit der Präsentation regionaltypischer Weine aus deutschen und internationalen Anbaugebieten freuen.

Insgesamt stellen 40 Teilnehmer - unter anderem aus Argentinien, Frankreich, Brasilien, Italien, Südafrika, Österreich und Portugal - über 500 verschiedene Weine vor, informieren über neueste Entwicklungen und Trends, erläutern die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Traubensorten an Boden, Anbau und Klima und berichten über die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.

Teilnehmer dieser Messe sind selbstständige Winzer und Familienweingüter sowie Winzergenossenschaften, die bei der Produktion nicht auf Masse, sondern ausschließlich auf die hohe Qualität und den unverwechselbaren Charakter eines Weins setzen. Ein gutes Drittel der Aussteller sind ausschließlich ökologisch und biologisch produzierende Weingüter.

Private Besucher und Fachleute können hier die besondere Vielfalt der deutschen und internationalen Weine kennenlernen, probieren, vergleichen und direkt beim Erzeuger ordern.

Neben Wein gibt es ein abwechslungsreiches Angebot mit Tipps, Informationen und anderen Produkten wie zum Beispiel, feine Trüffel und erlesenen Olivenölen aus Italien.