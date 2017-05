Die Mutter liegt im Sterben. Ihre zwei Töchter, die eine jünger, die andere älter, sitzen in der Küche und warten. Sie sind zusammen gekommen, um gemeinsam die letzten Stunden oder auch Tage bei ihrer Mutter zu wachen. Was kann man tun, was soll man tun, wenn man nichts tun kann, außer da zu sein? Die Zeit steht still. Es herrscht eine Atmosphäre wie in einer kalten weißen Winterlandschaft. Die Familiengeschichte und die Welt der Schwestern geraten in ein vibrierendes Zittern. Schon lange gärende Sinnfragen nach Erfüllung, Glück, Veränderung und Aufbruch, nach Liebe und Versöhnung, stellen sich im Lichte dieser Situation ganz neu. Der Warteraum zwischen Leben und Tod gibt den zwei Frauen Zeit innezuhalten und über das eigene Leben nachzudenken.

Über die Arbeit, die Männer, die Familie. Sprachlosigkeit wird überwunden und Verständigung möglich. Die Kraft, sich der eigenen Lebenswirklichkeit zu stellen, lässt Hoffnung keimen. Ein berührendes Stück über Leben und Sterben. Über Abschiednehmen und Neuanfang. Über Familienbande und Liebe.

Mit: Kathrin Kestler, Linda Schlepps

Regie: Eva Hosemann

Bühne/Kostüme: Stephan Bruckmeier