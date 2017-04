Die Weißenhofsiedlung Stuttgart

Die Weißenhofsiedlung, welche zu den einflussreichsten Vorbildern der aufkommenden modernen Architektur gehört und auf die Liste des UNESCO Welterbes eingetragen wurde, öffnet ihre Türen.

International anerkannte Architekten wie Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Scharoun waren am Bau der Weißenhofsiedlung beteiligt.

Wer Lust hat, kann nach der Führung mit dem Team der Weißenhofsiedlung etwas trinken gehen. Businesscards / Visitenkarten mitzubringen ist zudem erwünscht.

Nur registrierte for Hers können an dem Netzwerkevent teilnehmen.

Die Veranstaltung kostet 13,00 €. Der Betrag muss vorab auf unser Konto überwiesen werden. Bis 48h vor Veranstaltungsbeginn erstattet der Veranstalter den Betrag bei Absage zurück.

Isabel Rassmann

KSK BB

Betreff: Weißenhofsiedlung A City for Her | Stuttgart

IBAN: DE89603501300007107580

BBKRDE6BXXX

Weitere Informationen: stuttgart@acityforher.com