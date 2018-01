Weiterbildung Wildnispädagogik - Infoabend

Das tiefe Wissen der Naturvölker über das einfache Leben in der "Wildnis" ermöglicht auf unvorstellbar vielschichtige Weise, wieder in Verbindung mit den eigenen Wurzeln und der Schöpfung zu kommen. In dieser Fortbildung lernen Sie wirkungsvolle Wege und Methoden kennen, sich selbst wieder mit der Natur zu verbinden.