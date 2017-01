Welches Land wollen wir sein?

Die aktuelle Vision der Zukunft macht Angst – oder?

In Zeiten großer Ratlosigkeit, in Zeiten einer Fülle an politischen Haltungen steht man da

und fragt sich, wie man das eigentlich macht, sich politisch zu orientieren – oder?

Es braucht mehr Raum, um Fragen zu stellen.

Es braucht mehr Raum, um die Zukunft zu diskutieren.

Wir haben den Raum und werden GastgeberInnen sein.

Jede/r ist eingeladen, zu kommen!

Jede/r kann den Anstoß für eine Debatte geben!

Jede/r kann eine Meinung äußern!

Jede/r kann mit diskutieren!