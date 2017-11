Welcome 2018

Aufwendige​ ​Abendgarderobe,​ ​langatmige​ ​Reden​ ​oder​ ​pompöse​ ​Dekoration?​ ​Braucht​ ​man​ ​im Climax​ ​alles​ ​nicht,​ ​stattdessen​ ​wird​ ​hier​ ​auch​ ​zu​ ​Silvester​ ​seit​ ​Jahren​ ​auf​ ​das​ ​bewährte Programm​ ​aus​ ​entspanntem​ ​Beisammensein​ ​in​ ​familiärer​ ​Atmosphäre​ ​und​ ​feinstem elektronischem​ ​Sound​ ​gesetzt.​ ​Genau das richtige eben für alle jene, die zwar zum Jahreswechsel gerne zu groovigen Beats in den Morgen tanzen, auf unnötiges Drumherum und monatelange Planung aber getrost verzichten können. Dazu ein kühler Drink von der Bar, ein paar gute Freunde und schon steht das Rezept für einen erfolgreichen Abend und einen grandiosen Start ins neue Jahr! Für das musikalische Rahmenprogramm zeichnen sich erneut „Swabia Electronica“-Macher Domenico Mazza und Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk verantwortlich, die bereits in den letzten Jahren zu dieser Gelegenheit bewiesen haben, dass sie in der DJ-Booth eine hervorragende Sound-Symbiose bilden. Na dann, Prost – auf ein fantastisches neues Jahr und wundervolle Morgenstunden in den Januar 2018 hinein!