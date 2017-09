Welicoruss, Echiridion, Vedrfoelnir, Trinity Site

Der Name der Gruppe „Welicoruss“, hat eine historische Assoziation, die aus dem Namen des nord-östlichen Teils des damaligen Russlands stammt. Der Name ist auch im Bezug auf den russischen Revolutionär, Tschernyschewski. Während Ton- und Bildmaterial der Band mit seiner Dunkelheit und Intensität zweifellos auf Black Metal hinweist, enthält Welicoruss auch hohe Produktionswerte, traditionell folklorische Melodien und symphonische Elemente in ihren Kompositionen. Die Texte, das Konzept und die Ideologie werden durch altrussische und skandinavische Kultur, orientalischer Philosophie und heidnischem Erbe inspiriert.