Welicoruss, Opus Irae, Entgeist, Mournful Winter

× Erweitern Welicoruss

WELICORUSS stehen für dunklen und mystischen Black Metal der zeigt, wie eindrucksvoll moderner Metal und intensive Atmosphäre sich vereinen. Ihre Musik spiegelt die eisig kalte Welt ihrer Heimat Sibirien wider, ausdrucksvoll dargelegt in den Texten, die ihre Verbundenheit mit der Natur und die Gedanken alter Philosophen ausdrücken. Symphonic Black Metal From The Coldest Depths of Siberia — eine atemberaubende Bühnenshow mit aufwändiger Ausstattung, die schon bei weit über 300 Konzerten in Europa das Publikum wie die Fachpresse gleichermaßen begeistert hat. Stilvoll erhaben und mit ausgezeichnetem Songwriting — OPUS IRÆ bringen die Dunkelheit und Mystik des Black Metal in das neue Zeitalter, gleichsam besänftigend und zerstörend. Erbaut auf dem Erbe der frühen Emperor und Dimmu Borgir schwelgt ihre Musik in bittersüßer Schönheit bis sie mit Brutalität und Gewalt wieder zur Dunkelheit des harten Black Metal zurück findet. ENTGEIST und MOURNFUL WINTER spielen modernen Black Metal, der sich dennoch eindeutig zu den Wurzeln der Szene bekennt.