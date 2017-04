An den beiden Freitagen 05. und 12. Mai 2017 lädt die Kirchengemeinde Heilig Geist Rothenburg o.d.T. um 19.30 Uhr zur szenischen Lesung „Welt im Umbruch“ über den slowenischen Reformator Primus Truber in die Heilig Geist-Kirche, Spitalgasse 46 ein. Truber, den man auch den „Luther Sloweniens“ nennt, lebte und wirkte von 1548 – 1553 in Rothenburg o.d.T. an der Spitalkirche und verfasste hier wesentliche Schriften. Der Rothenburger Pfarrer i.R. Peter Noack hat gemeinsam mit einem eigens dafür zusammengestellten Ensemble Rothenburger Darsteller nun eine Tübinger Vorlage bearbeitet und dabei ein neues Stück erschaffen, das das Leben Primus Trubers und die Zeit eindringlich veranschaulicht.