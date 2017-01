Welt Krebstag

Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Dank des medizinischen Fortschritts und vielfältiger Präventionsmaßnahmen haben sich die Überlebenschancen und die Lebensqualität von Krebskranken in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Statistisch gesehen entwickelt jeder dritte Europäer im Laufe seines Lebens Krebs. In Deutschland erkranken ca. 500 000 Menschen jährlich neu an Krebs.

Eine gesunde Lebensweise ist die beste Möglichkeit einer Krebserkrankung aktiv vorzubeugen. Aber auch wer gesund lebt, kann an Krebs erkranken. Je früher dann aber ein Tumor erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Daher hat die Krebsfrüherkennung eine wichtige Bedeutung.

Das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert in Kooperation mit der Hufeland Klinik eine Informationsveranstaltung

am Dienstag, 7. Februar 2017 um 19.30 Uhr im Kurhaus - Großer Kursaal:

„Wie hilft die ganzheitliche Therapie bei einer aktiven Krebserkrankung"

Dr. med. Günther Spahn

„Ernährung bei Krebs“

Stefan Benz

„Bedeutung der Therapie für die Seele bei Krebs“

Beate Weidner,

Antje Hofmann-Klingert