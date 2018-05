2017 erhielt David Grossmann als erster israelischer Schriftsteller den renommierten Man Booker Preis.

In Marbach liest er aus seinem jüngsten Meisterwerk „Kommt ein Pferd in die Bar“ und gibt im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Anat Feinberg Auskunft über sein Schreiben und das Leben in Israel. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.