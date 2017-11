25. Weltweihnachtscircus Stuttgart 2017-2018

Herzlich willkommen beim 25. Weltweihnachtscircus, Deutschlands „größtem internationalen Zirkusereignis“ (Circus Zeitung). Superlative, wie man sie vom Zirkus erwartet!

Aus China kommt die spektakulärste Fahrradnummer der Welt, die schon auf vielen Festivals mit Gold ausgezeichnet wurde. Diese Xin-Krieger auf zwei Rädern zeigen noch nie dagewesene Darbietungen und fliegen von einem Rad zum anderen.The Gerlings aus Kolumbien reisen zu zwölft an und präsentieren unter anderem die klassische Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil!Zum allerersten Mal wird unser Jubiläumsprogramm auch eine international ausgezeichnete Sprungbrettnummer aus der Mongolei umfassen, bei der sensationelle Weltrekordformationen und -sprünge zu sehen sein werden!Exklusiv präsentieren wir die Weltpremiere der neuen Nummer des Nationalzirkus von Pjöngjang.Fehlen darf bei dieser Show auch nicht die größte Raubtiernummer der Welt mit Stardompteur Martin Lacey vom Circus Krone und seinen 32 Tieren, die er gleichzeitig in der Manege bändigt. Tiere gehören in den Zirkus und Martin Lacey zeigt, wie man mit Hingabe, Liebe und Respekt für die Tiere eine Weltnummer auf die Beine stellen kann. Ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Tieren im Zirkus umgehen sollte…..Bei uns geht es nicht nur um die Leistungen in der Manege, sondern auch um die Haltungsbedingungen der Tiere. Martin Lacey stellt seinen Tieren ganze 2.500 m² zur Verfügung - sogar Dschungelelementen. Sie haben wirklich enorm viel Auslauf. Bis jetzt hat Dr. May, der Tierarzt der Stadt Stuttgart, die Unterbringung und Versorgung unserer Tiere immer „vorbildlich" bewertet.Während all dieser Jahre war dabei immer die Schweizer Familie Knie unser Vorbild. Auch bei diesem 25-jährigen Jubiläum sind Géraldine Knie und Michael Errani mit ihren prachtvollen Pferdenummern dabei. Michael präsentiert eine schöne Kamelnummer zu Pferd. Mit herrlichen Tiernummern von Martin Lacey und der Familie Knie sind die besten Tierlehrer der schönsten Zirkusse Europas in diesem Jubiläumsprogramm vereint! Ihre Mitwirkung an diesem Programm ist nicht nur Garant für Können auf Weltniveau, sondern auch für Emotionen. Und Emotionen sind es, worum sich - neben „Spannung, Schönheit und Sensation" - alles in unserem neuen Jubiläumsprogramm dreht!Wir lieben Nummern, die den Zuschauer durch ihre Schönheit berühren, wie die mit einem Goldenen Clown (2014) ausgezeichnete Luftnummer „Desire of Flight", bei der wunderschöne Musik, Choreografie und artistische Leistung ein theatralisches Ganzes bilden und für Gänsehaut sorgen! Das gilt auch für das Luftduo Black & White und das Bodenakrobatikduo Miracle, mit dem zwei junge russische Zirkustalente in Deutschland ihr Debüt geben!Zu bewundern gibt es außerdem die Weltklassedarbietung des Duos Sons aus Schweden mit ihrem koreanischen Sprungbrett, die auf dem Zirkusfestival von Morgen in Paris mit Gold gekrönt wurde!Clowns waren schon immer die Seele unseres Programms. Das 25-jährige Jubiläum ist ein ganz besonderes Fest, bei dem Humor eine große Rolle spielt! Wir freuen uns, zum ersten Mal in 25 Jahren den legendären russischen Clown Andrey Jigalov präsentieren zu können, der sein Publikum durch die Melancholie, die Wehmut und vor allem das zeitlose Multitalent des klassischen Clowns bezaubert.Zu erleben sein wird außerdem das deutsche Debüt der aus den Niederlanden stammenden „Släpstick": Fünf musikalische Clowns, die die Welt von Charles Chaplin und Buster Keaton in unsere Zeit versetzen. Sie lassen auch den klassischen, musikalischen Clown auf ihre ganz eigene Weise mit mehr als 50 Instrumenten wieder aufleben... Ein Weltrekord in der Welt der Clowns.Und nun Manege frei für das schönste und größte Zirkusfest Europas mit seinen zahllosen Artisten und Mitwirkenden!