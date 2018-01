Wem gehört die Welt?

Diskussion mit Hans-Jürgen Jakobs, ehemaliger Chefredakteur Handelsblatt und Prof. Dr. Taiga Brahm, Universität Tübingen.

Am Ende hat Macht, wer über Geld verfügt. So lautet die Quintessenz Hans-Jürgen Jakobs in seinem neuen Buch, in dem er über die wahren Hüter des Geldes dieser Welt aufklärt. Denn für Jakobs ist klar : In unserer neokapitalistischen Welt hat Geld längst den Charakter eine Waffe bekommen. Und nicht nur das. Familienunternehmer-Dynastien, russische Oligarchen, arabische Fürstentümer und Milliarden von Pensionsfonds stehen dem kleinen Bürger gegenüber, der neben den Auseinandersetzungen um Märkte, Rohstoffe und Firmen schlicht zum Zuschauen verdammt ist und sich dabei immer wieder fragt: „Wie kann man die Welt zurückgewinnen?“

Hans-Jürgen Jakobs ist Volkswirt und Wirtschaftsjournalist. Er arbeitete u.a. für den Spiegel, leitete die Online-Wirtschaftsredaktion der Süd-deutschen Zeitung und war bis 2015 Chefredakteur des Handelsblatts.

Prof. Dr. Taiga Brahm hält den Lehrstuhl für Ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik, Universität Tübingen

Moderation: Dr. Bernd Villhauer, Weltethos-Institut Tübingen