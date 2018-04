Vorlesen & Malen mit den Freunden der Stadtbücherei, für alle Kinder ab 5 Jahren.

Das Krokodil Karlchen hätte so gerne einen Freund. Aber was es auch tut - seine Liebeserklärung "Ich hab dich zum Fressen gern" auf selbstgemachten Torten und Bildern, in selbstverfassten Gedichten und Liedern hat immer den gegenteiligen Effekt.