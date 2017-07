Neuapostolische Kirche

Wer singt, betet doppelt – Konzert zum Reformationsjubiläum

Werke von Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann u. a.

Ensemble Music for a While:Ulrike Mauerhofer, BlockflöteSabine Kreutzberger, Viola da gambaIrene Müller-Glasewald, Orgelpositiv

Antonia Bourvé, Sopran

Das Reformationsjubiläum im Lutherjahr 2017 nahm sich das Ensemble Music for a While zum Anlass, ein Konzert zum Thema Luther zusammenzustellen. Im Zentrum des Programms stehen vier Choräle von Martin Luther in unterschiedlichen Vertonungen seiner Zeit: „Ein feste Burg ist unser Gott“ und „Vater unser“ sowie „Aus tiefer Not“ und „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr“. In Luthers Nachfolge stehen zum einen Werke der norddeutschen Schule aus der Feder von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein, zum anderen Kompositionen aus der süddeutschen Schule von Tonsetzern wie Samuel Capricornus, der wegen der Gegenreformation aus seiner böhmischen Heimat fliehen musste und Zuflucht am toleranten Württembergischen Hof fand. Den Abschluss des Programms bildet das berühmte Trifolium barocker Großmeister, deren Genie unter dem Einfluss der Lutherischen Lehren zur vollen Blüte gelangte: Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann.