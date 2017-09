Werden zukünftig Kriege um Wasser geführt?

Reichen unsere Wasserreserven?

Ohne Wasser gibt es kein Leben! Wasser ist nicht nur unser wichtigstes Lebensmittel, sondern auch die Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion, Existenzgrundlage der Tiere und Pflanzen und selbst für moderne technische Entwicklungen unverzichtbar.

Obgleich die Erde als blauer Planet große Wassermengen besitzt, ist deren Verfügbarkeit regional sehr unterschiedlich. 700 Mio. Menschen haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser, 2,4 Mrd. Menschen fehlen sanitäre Einrichtungen und eine ordentliche Abwasserentsorgung. In Deutschland beherrschen immer wieder Hochwassermeldungen die Schlagzeilen, dennoch bestehen auch hier regionale Wassermangelgebiete.

Gleichzeitig steigt, bedingt durch Bevölkerungswachstum, Intensivierung der Landwirtschaft und ein geändertes Konsumverhalten, die weltweite Nachfrage nach ausreichendem und sauberem Wasser. Konflikte um die Ressource Wasser nehmen vor allem bei grenzüberschreitenden Wasserressourcen, wie großen Grundwasservorkommen oder Flüssen (Nil, Euphrat, Mekong, u.a.) weltweit zu. Bereits Mitte der 1980er Jahre prophezeite der damalige Außenminister Ägyptens und spätere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali: Die Kriege des 21. Jahrhunderts werden nicht um Öl, sondern um Wasser geführt werden. Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser ist daher ein entscheidender Aspekt zur Sicherung der globalen Zukunftsfähigkeit und betrifft uns alle.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Weltladen Rottenburg statt.

Die Referentin, Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle, ist seit 2009 Professorin an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und leitet dort den Studiengang „Ressourcenmanagement Wasser". In diesem Kontext beschäftigt sie sich seit Jahren intensiv mit der Ressource Wasser, sowohl in Deutschland als auch in internationalen Projekten mit Burundi, Ghana und dem Iran.