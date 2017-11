Werkraum Märchenoper

Märchenoper – ein solcher Untertitel legt sich wie eine Schicht Glitzerpuder auf Opern wie Hänsel und Gretel, La Cenerentola oder Gold. Aber was macht überhaupt ein Märchen aus, wie gehen heutige Komponisten mit Märchen um, und welche Kulturen treffen in den Märchenopern der Musikgeschichte aufeinander? Woher kommt überhaupt die Tradition, in der Adventszeit Märchen zu spielen und welche Erwartungen sind mit Märchen auf dem Theater verknüpft?

Am 16. und 17. Dezember 2017 gehen wir Fragen wie diesen in Vorträgen und einem Podiumsgespräch nach. Am Sonntag Vormittag bietet die Junge Oper parallel zum Werkraum „für Erwachsene“ erstmals auch einen speziellen Werkraum für kleine Märchenfans an. Und bereits am 12. Dezember präsentiert David Steffens gemeinsam mit der Pianistin Bernadette Bartos Lieder von Rittern, Rattenfängern und Schlaraffenländern.