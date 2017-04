Werkstatt der Schmetterlinge

Ein poetisches Märchen zwischen Schauspiel, Musik und Malerei über die Lust am Erfinden und die Kraft der Fantasie nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Gioconda Belli.Für Kinder ab 5 Jahren.

An einem grauen verregneten Tag stehen sich zwei Straßenkünstler die Beine in den Bauch. Niemand bleibt stehen. Es ist öde und trostlos. Man müsste mal etwas ganz anderes machen, finden die beiden, und im Handumdrehen versinken sie in einer. Geschichte...Vor langer, langer Zeit, als es viele Pflanzen und Tiere noch nicht gab; ja sie warteten alle noch darauf, erfunden zu werden. Dies war die Arbeit der Gestalter aller Dinge. Für sie gab es ein strenges Gesetz: sie hatten die Tiere für das Tierreich und die Pflanzen für das Pflanzenreich zu erschaffen. An diese Regel mussten sie sich halten. Doch Fedora, eine der jungen Gestalterinnen kann es nicht lassen, ihre Fantasie schlägt immer wieder Purzelbäume. Sie träumt von einem Wesen, das fliegt wie ein Vogel und schön wie eine Blüte ist, und doch ist es ein Tier.

Tagelang, wochenlang, sucht sie, zeichnet, verwirft, zerknüllt, bis....

»Wenn die Phantasie Purzelbäume schlägt. Das Stück besticht nicht nur durch die beiden sich verausgabenden, humorvoll schillernden Darsteller, sondern auch durch fantasievolle Requisiten, eine ebenso poetische wie witzige Dramaturgie so wie das zauberhafte Spiel mit Licht und Schatten.« (Leonberger Kreiszeitung)

»Eine schöne Botschaft hatte das Theater PATATI-PATATA im Gepäck: bleib deinen Träumen treu und lass deiner Fantasie den Schneid nicht abkaufen. Ein Triumph der Kreativität, dem diese Bühnenadaption des Märchens von Gioconda Belli an Einfallsreichtum nicht nachsteht.« (Schwäbisches Tagblatt)