werkstatt.heimat

Heute wird "Rund um den Apfel" gewerkelt, gebastelt, gesungen und natürlich erschmeckt.

"Jeden Tag ein Apfel, ja, das ist gesund!", so heißt ein altes Kinderlied. Er schmeckt lecker und ist einer der beliebtesten Obstsorten in unserer Gegend. Auch rund um Metzingen gibt es viele Apfelbäume. Die Ernte hat schon begonnen, auch wenn es frostbedingt in diesem Jahr sehr wenig ist, und auf dem Markt und im Supermarkt kann man ihn kaufen. Wo er wächst und wo er herkommt, erfahren Kinder von vier bis acht Jahren an diesem Nachmittag. Sie lernen verschiedene Sorten kennen und dürfen sie natürlich auch kosten. Jeannette Marks-Grulke bastelt mit ihnen ein "Apfellicht", singt Lieder, rezitiert Gedichte und erzählt Geschichten über dieses vielseitige Obst. Karten gibt es in der Stadtbücherei 07123 92 51 40.