Werkstattgespräch

Auf Einladung des Theatervereins finden im Anschluss an eine Vorstellung besondere Begegnungen mit SchauspielerInnen, RegisseurInnen und sonst an den Produktionen Beteiligten statt, die einen tieferen Einblick in die Theaterarbeit, die Herangehensweise und Hintergründe ermöglichen sowie Interessantes zu Themen oder nur am Rande Erwähntes der Inszenierung, aber auch zur jeweiligen Theaterkarriere und dem persönlichen Bezug zu einem Stück beitragen: Vereinsvorstandsmitglieder suchen das Gespräch mit Produktionsteam oder Mitwirkenden meist zu einem konkreten Schwerpunktthema. Bei freiem Eintritt ist dieser Blick hinter die Kulissen und die Masken auch für alle offen, die nicht die Vorstellung besucht haben.