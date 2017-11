Wernauer Fasnet startet an Dreikönig

× Erweitern Foto: Stephan Jorda Wernauer Fasnacht Die Figuren der Wernauer Fasnet: Brotloible, Baur, Heckarutscher, Geesgassdeifl,Laichlehex und die Guggen der Bodabachsynphoniker

Die Wernauer Fasnet kommt am 6. Januar auf Touren.

Die schwäbisch-alemannische Fasnet - seit 2014 übrigens UNESCO-Kulturerbe - ist eine ernsthafte Sache mit strengen Regeln und Traditionen. Mit dem rheinischen Frohsinn hat das bunte Treiben im Südwesten wenig zu tun. Für die Narren in Wernau beginnt die Fasnet nicht am 11.11., sondern am Dreikönigstag, am 6. Januar also, mit dem sogenannten Häs-Abstauben. Zum Start der Saison werden dann das Narrengewand und die aus Holz geschnitzten Masken (Larven) symbolisch von Staub befreit und der Till verteilt die "Laufbändel" für die kommenden Tage. Der Till als Narr und Possenreißer gilt als eigentliche Hauptfigur der Wernauer Fasnet, da er den Sturm der Hästräger auf die Schulen sowie das Rathaus anführt und sich mit dem Wernauer Bürgermeister ein Rededuell um den Rathausschlüssel liefert.

Einen regelrechten Marathon legen die Wernauer Narren ab dem "Schmotzigen Doschtig", dem Donnerstag vor Aschermittwoch, hin. Schul- und Rathaussturm, Narren-Supp', Narrengericht und der große Narrenumzug gehören zu den Höhepunkten der Wernauer Fasnet. In Wernau schallt dann übrigens der Narrenruf "Hecka, Heala! - Hoi hoi hoi!" durch die Straßen.