Der Gitarrist und Hochschuldozent Werner Acker war bereits in jungen Jahren als Studio- und Livemusiker aktiv und hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten als vielseitiger Sideman

in unzähligen musikalischen Projekten präsentieren können. In seinem Debutalbum Roots, welches am 23. Februar 2016 auf Mannheimer Label Personality Records erschien, beruft er sich nun auf seine musikalischen Wurzeln den Rhythm & Blues, den Soul, den Jazz und verarbeitet sie innovativ. Zu hören sind erdige Soulbeats, straight ahead Shuffl egrooves wie auch relaxte Balladen- und Swingfeelings. Der Roots Sound ist geprägt durch bluesige, jazzige

und funky Gitarren, begleitet von Hammond B3, Wurlitzer- und Rhodes Piano, Flügel, Bass, bzw. Kontrabass, Drumset und einem kernigem Bläsersatz bestehend aus Altsax, Posaune und Tenor, bzw. Baritonsaxophon.

BAND:

Werner Acker - Gitarre Rainer Scheithauer - Pno / Keys Hansi Schuller - eBass / Kontrabass Eckhard Sromer - Schlagzeug Andreas Francke - Altsax Uli Gutscher - Posaune Matthias Dörsam - Tenorsax / Barisax

