Werner Koczwara gilt als „Erfinder des juristischen Kabaretts“ (Spiegel-Online) und bespielt seit über zweieinhalb Jahrzehnten sämtliche großen deutschen Bühnen. Am 22. Oktober auch die der Erich-Kästner-Realschule Steinheim.

Er ist bekannt aus zahlreichen TV Auftritten in der ARD („Warum war Jesus nicht rechtsschutzversichert?“), in „Ottis Schlachthof“ (BR), „Mitternachtsspitzen“ (WDR), „Freunde in der Mäulesmühle“ (SWR), „Spätschicht“ (SWR) sowie bei 3Sat. Darüber hinaus ist er Träger mehrerer Kleinkunstpreise und im Jahr 2017 Hauptpreisträger des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

In „Für eine Handvoll Trollinger“ ist Werner Koczwara einmal ganz anders zu erleben. Als Chronist einer Welt, die von sehr extremen Charakteren bevölkert ist: von Schwaben.

Diesmal von Koczwara also keine Urteile, keine Gesetze, keine Paragrafen. Stattdessen eine sehr komische Geschichte von fast allem: Vom Urknall bis zum Baden-Württemberger, dargebracht in bundesweit verständlichem Oxford-Schwäbisch. Als Zugabe erfolgt treditionell ein Sprachkurs, in welchem strittige Begriffe erklärt werden. Spätestens dann kommt es regelmäßig zu dramatischen Szenen im Publikum. Ein Abend mit sehr großem Humor ist garantiert.

Kulturreihe „Kult-X“