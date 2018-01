Das Bildvokabular des Bildhauers Werner Pokorny ist so eingänglich wie komplex. Es kreist in erster Linie um das Haus als Symbol der menschlichen Existenz, in extremer Zuspitzung sogar als Chiffre für das „Ich“. Das Haus steht für Schutz, Behaustheit, Bewahrung, kann aber auch ins Gegenteil des Eingesperrtseins und der Beengung weisen. In der formalen Auseinandersetzung hebt Pokorny, emeritierter Professor für Bildhauerei, die Statik und Stabilität des Hauses auf und macht damit - auf der interpretatorischen Seite - das Ich zum schicksalhaft ausgelieferten Subjekt, zugleich zum Spielmodul einer Versuchsanordnung.