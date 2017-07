Wer‘s glaubt, wird selig?!Formen des Aberglaubens in Geschichte und Gegenwart

Ausstellung 16.09.2017 - 10.12.2017

„Jedes Ding hat sein Aber“ sagt der Volksmund. So steht dem tiefen Glauben an einen lebendigen Gott der Aberglauben in seinen vielfältigen Ausprägungen gegenüber. Die Formen des Aberglaubens sind Thema einer Ausstellung im Herbst 2017 im Fränkischen Museum Feuchtwangen. Aberglauben (Volksglauben, Superstition) manifestiert sich in allen Kulturen der Menschheit von der Antike bis in die Gegenwart. Martin Luther wandte sich aufs Schärfste gegen Reliquienkult und Aberglauben. „Es ist unseglich vil zauberay und Abgötterey bei den Römischen Christen“, stellte der protestantische Pfarrer Thomas Kirchmeyer 1542 fest. Er kritisierte, dass sich in Kult und Liturgie der römisch-katholischen Kirche Formen römischen Heidentums erhalten hätten. Trotz der reformatorischen Kritik am Aberglauben war die evangelisch-lutherische Bevölkerung nicht weniger abergläubisch als die katholische. Auch in der protestantischen Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach gab es nachweislich magische Bräuche und abergläubische Riten. Man verwendete Schutzamulette und Glücksbringer, läutete den Wettersegen, erkannte die Kraft gesegneter Gegenstände („Herrgottsnägel“), suchte Rat bei Wahrsagern und Zauberern. Dingbeseelung, Astrologie, Hexenglaube, Schadenszauber am Vieh, Teufelsglaube, Verwünschungen, Volksmedizin und die Kenntnis der geheimnisvollen Kräfte der Mineralien und Pflanzen hatten ihren festen Platz im Alltag der Menschen.

Öffentliche Führungen: Sonntag, 08.10.2017, 15 Uhr Sonntag, 12.11.2017, 15 Uhr Sonntag, 10.12.2017, 15 Uhr