Würth Philharmoniker

Facundo Agudin ist ein schweizerisch-argentinischer Dirigent, der in Buenos Aires geboren wurde. Nach seinem Master-Abschluss an der Universidad Católica Argentina studierte er mittelalterliche Musik bei Pedro Memelsdorff in Bologna und historische Komposition in der Schola Cantorum in Basel. Als Bariton sammelte er mit dem Kammerchor des Tonhalle-Orchesters Zürich sechs Jahre Berufserfahrung, die ihm ausschlaggebende Impulse für seine weitere Entwicklung als Dirigent gaben. Der italienische Violinist Giuliano Carmignola ist einer der besten europäischen Solisten, die sich auf die Barockvioline spezialisiert haben. Von seinem Lehrer Luigi Ferro übernahm er auch ein großes Interesse an barocker Musik des frühen achtzehnten Jahrhunderts, vor allem der Schule von Venedig. Er findet den Klang der Violine, so wie sie im Barock gespielt wurde, besonders hinreißend.