Würth Philharmoniker

Michail Jurowski wuchs in einem Kreis international gefeierter Künstler heran. Dmitri Schostakowitsch war ein enger Freund der Familie und er und Michail spielten oft vierhändige Klavierstücke zusammen. Daher ist es kein Zufall, dass Michail Jurowski heute einer der führenden Interpreten von Schostakowitschs Musik ist. Olga Peretyatko, eine der gefragtesten Sopranistinnen, stammt aus St. Petersburg, Russland. Sie singt in international renommierten Häusern, unter anderem in der Wiener Staatsoper und der Scala in Mailand, sowie bei bedeutenden Festivals wie den Salzburger Festspielen und den Pfingstfestspielen in Baden-Baden.