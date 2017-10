Würth Philharmoniker

James Feddeck beeindruckt Orchester auf beiden Seiten des Atlantiks mit seinem Naturtalent und seinem herausragenden musikalischen Können. Er gewann den angesehenen Solti-Dirigentenpreis im Jahr 2013 und war Assistent in Cleveland, wo er Franz Welser-Möst in einer großen Produktion von »Don Giovanni« und in Aufführungen der »Carmina Burana« vertrat – beide von den Kritikern hoch gelobt. Gautier Capuçon ist ein wahrer Botschafter des Cellos im 21. Jahrhundert. Er genießt internationale Anerkennung für sein äußerst expressives musikalisches Können und seine lebhafte Virtuosität sowie die glänzende Klangfülle seines Matteo-Goffriller-Cellos von 1701. Zu den Orchestern, mit denen er zusammenarbeitete, zählen die Berliner Philharmoniker, das Chicago Symphony Orchestra und das Gewandhausorchester Leipzig.