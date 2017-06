Zum 61. Mal findet das Heilbronner Kinderfest am Samstag, 8. Juli 2017 im Wertwiesenpark statt.Die Kreissparkasse Heilbronn lädt dich, deine Familie und Freunde zu einem ganz besonderen Tag in den Wertwiesenpark ein. Dort erwarten dich rund 50 verschiedene Attraktionen mit hohem Spaßfaktor.Absolutes Highlight ist der Tigerenten-Club mit seiner großen Mitmach-Show. Freut euch auf eine tolle Show und spielt als Team "Frösche" und "Tigerenten". Ganz nach dem spannenden TV-Konzept heißt es auch in der Bühnenshow - nur einer kann gewinnen! Weitere Informationen findest du auch unter

www.heilbronner-kinderfest.de