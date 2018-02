Eine Gruppe deutscher Bauarbeiter macht sich auf den Weg auf die dortige Auslandsbaustelle. Der Trupp, der da eines Tages in der Nähe des Dorfes Petrelik inmitten einer weitgehend unerschlossenen Gegend an der bulgarisch-griechischen Grenze eintrifft, soll eigentlich ein Wasserkraftwerk bauen, doch es geht nicht recht voran, weil es ausgerechnet an Wasser fehlt und an Kies. Aber einstweilen kann man ja schon mal die deutsche Flagge hissen und den Einheimischen gegenüber den dicken Maxe markieren. So entstehen Konflikte, die äußerst schwerwiegend werden können. Vor allem weil die Deutschen kein Bulgarisch sprechen und die Bulgaren kein Deutsch.

Das fremde Land und die raue Landschaft wecken die Abenteuerlust bei den Männern. Gleichzeitig sind sie mit ihren eigenen Vorurteilen und ihrem Misstrauen konfrontiert. Das nahe gelegene Dorf wird für zwei der Männer zur Bühne für einen Konkurrenzkampf um die Anerkennung und die Gunst der Dorfbewohner.