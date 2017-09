Im Sitzen, mit Gästen und akustischen Instrumenten so simpel ist das Konzept von MTV Unplugged und so wirkungsvoll, wenn Lieder obwohl schon hundert Mal gehört, ganz anders klingen und sich wie neu anfühlen.Marius Müller-Westernhagen hat für tiefe Glücksgefühle gesorgt, als er in der Berliner Volksbühne 24 seiner Songs unplugged präsentierte. Wir haben ´Unplugged´ als künstlerische Herausforderung gesehen, sagt Westernhagen über die Show. Wir wollten uns nicht einfach nur akustische Gitarren umhängen und die originalen Arrangements als verkapptes Best of runterspielen. Es galt, das Material von über vier Jahrzehnten meiner Arbeit als Songschreiber zu sichten und sich mit ausschließlich analogen Mitteln völlig neu zu erarbeiten. Wir hatten die Ambition, es für uns wie für das Publikum auf den heutigen Stand unseres Verständnisses von guter Musik zu bringen. So führen Marius Müller-Westernhagen und seine Band das Publikum live durch die gesamte Karriere eines Künstlers, dessen Kompositionen und Texte den Soundtrack für Generationen lieferten.