Im Februar 2016 kamen 13.000 Besucher zu den 4 Fachmessen der EXPO 4.0, davon besuchten 7.633 die 167 Aussteller der WETEC.

Mit 575 Ausstellern ist die EXPO 4.0 die größte Veranstaltung für visuelle Kommunikation in Europa. (Alle Zahlen sind FKM-geprüft). Die Ziele der EXPO 4.0 für 2018: 600 Aussteller und 15.000 internationale Fachbesucher. Im Rahmen des Fachmesseverbundes lädt die WETEC vom 15. bis 17. Februar 2018 in die Halle 4 der Messe Stuttgart ein. Der Messestandort Stuttgart, mit optimaler Anbindung an Autobahn, Flughafen und Bahn, hat bereits 2012, 2014 und 2016 die Aussteller und Besucher überzeugt. Attraktive Messehallen, eine perfekte Logistik und ein kompetentes Serviceteam gaben den Ausschlag, die WETEC 2018 wieder in den Hallen der Messe Stuttgart zu veranstalten. Die im 2-jährigen Turnus stattfindende Veranstaltung wird in 2018 neben den drei Kernbereichen Werbetechnik, Digitaldruck und Lichtwerbung, um den Ausstellungsbereich Digital Signage erweitert. Damit wird der steigenden Nachfrage nach digitalen Beschilderungslösungen Rechnung getragen und das inhaltlich klare Profil der WETEC um einen weiteren wichtigen Ausstellungsbereich ergänzt.. Ein Farb-Leitsystem führt die Besucher über die Fachmesse WETEC. Das Aufplanungskonzept stellt sicher, den Messebesuch effektiv zu gestalten: Wer weniger Zeit mit der Suche nach Ausstellern verbringt, hat mehr Zeit für Gespräche.

Auch von Kostenseite bleibt die WETEC auch in 2018 konkurrenzlos günstig und das für Aussteller und Besucher gleichermaßen. Wir bieten eine Preisstruktur, die es auch kleineren Firmen ermöglicht, eine Messebeteiligung zu planen. Jeder Aussteller erhält einen Einladungscode, mit dem er eine unbegrenzte Zahl an Kunden zur WETEC einladen kann. Die Fachbesucher können sich mit diesem Code online registrieren, ihre Eintrittskarte ausdrucken und haben dadurch keine Wartezeit am Messeeingang. Die Eintrittskarte ist natürlich für alle 4 Fachmessen der EXPO 4.0 gültig. Die "Synergieeffekte" steigern die Attraktivität für die Besucher - sie erleben die gesamte Bandbreite der visuellen Kommunikation und haptischen Werbung in 4 Messehallen auf fast 40.000 Quadratmetern. Hinter den 4 Fachmessen der EXPO 4.0 stehen 15 Verlage mit 22 Fachmagazinen, die von rund 200.000 Unternehmen im In- und Ausland gelesen werden. Wer Fachmessen veranstaltet, muss die relevanten Zielgruppen erreichen - und das ist unser Ziel! Die Medienpartner sind in ihren Fachbereichen Herausgeber der führenden Fachmagazine und Internetportale in Europa.