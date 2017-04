What About Climate Change Today?

Die Umweltpolitik der USA ist ein vieldiskutiertes Thema, das immer relevanter wird. Prof. Denise Keele wird am Mo. 29.5. um 19:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen einen Überblick über die Anfänge und die Entwicklungen der Umweltpolitik und -gesetze der USA geben und auf die aktuellen legalen und politischen Herausforderungen eingehen, was die neuen Regelungen durch Präsident Trump und den republikanischen Kongress beinhaltet. Potentielle Lehren der Geschichte über das politische System der USA und die Änderungen der Gesetze werden Thema sein, aber auch Möglichkeiten der US-Regierung, auf globale Umweltkatastrophen, wie den Klimawandel zu reagieren. Interessanterweise lassen sich auf lokaler und staatlicher Ebene eher Veränderungen beobachten als auf nationaler Ebene – Kalifornien und Baden-Württemberg haben zusammen mit anderen eine Vereinbarung unterschrieben, um in Zukunft stärker zusammen gegen den Klimawandel vorzugehen: mit der Under2-Koalition wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Denise Keele ist Professorin für Politikwissenschaften am Institut für Umwelt und Nachhaltigkeit an der Western Michigan University in Kalamazoo, Michigan USA. Ihre Forschung und ihre Lehre beschäftigen sich mit Umweltpolitik und -gesetzen, vor allem mit dem Einfluss von Gerichten und Öffentlicher Ordnung.

Moderation und Diskussion: Boris Palmer, Oberbürgermeister, Tübingen

In englischer Sprache