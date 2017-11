Whats Hot Cruise Nr. 3 ist eine Festivalreihe bei dem kein Fuß still stehen bleibt.

Drei Monate in Folge, in drei verschiedenen Locations, präsentiert die M.I.R. STUTTGART die mitunter coolsten Rockbands der Region. Zum Abschluss als „Headliner Veranstaltung“ wird die WHAT ́s HOT?! Cruise am Samstag, den 09.12.2017 im CLUB ZENTRAL in Stuttgart ihr Finale finden. Dort werden weitere 5 Bands den Boden zum Beben bringen – 100%ig! Des Weiteren erwartet die Besucher an diesem Abend noch ein ganz besonderes Special – BOUNCING BETTY werden ihre CD „pull the plug“ erstmals LIVE vorstellen.